Ce dimanche, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a concédée le match nul (1-1) sur sa pelouse face au Stade Brestois. Après la rencontre, Ghislain Printant, l’entraîneur des Verts, a confié sa déception de ne pas avoir remporté ce match contre un promu.

« Il y a de la déception de ne pas avoir gagné. Le Stade Brestois a su profiter d’un trou d’air pour marquer. Mais, même mené, on a gardé de la lucidité pour aller égaliser. Si on l’avait fait un peu avant, il y aurait eu la place de l’emporter, a déclaré le coach stéphanois en conférence de presse. Il a manqué de la justesse technique pour les mettre davantage en difficulté. Ouvrir le score nous aurait fait du bien car on avait la maîtrise de la rencontre. »

