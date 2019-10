Jeudi, l’AS Saint-Etienne accueille Wolfsburg à Geoffroy-Guichard pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue Europa. Plus que jamais sur la sellette, l’entraîneur des Verts Ghislain Printant n’a pas caché qu’il s’était évertué à protéger ses joueurs cette semaine pour une préparation optimale.

Le coach stéphanois n’a pas souhaité aborder sa situation personnelle. « C’est le rôle du staff, c’est mon rôle de préparer ce match sereinement. Donc je m’y suis attaché. Après, on ne va pas se mentir, on connaît tous la situation de l’ASSE. Ça peut être pesant pour les joueurs surtout. Notre rôle, c’est d’enlever ce contexte et se focaliser sur notre objectif et nos tâches », a ainsi commenté Printant.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10