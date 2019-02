Sur une série de trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne voulait se reprendre ce dimanche après-midi au Roazhon Park face au Stade Rennais. Malheureusement, les Verts se sont lourdement inclinés (0-3). Dans cette rencontre, l’arbitrage a souvent été au coeur des débats, M. Hamel ne faisant pas appel à la VAR à certaines reprises notamment.

Après la rencontre, Jean-Louis Gasset a donc poussé un coup de gueule à ce sujet. « Que tous les arbitres arbitrent de la même manière ! On avait le match en main. Si on réussit à égaliser, on peut faire douter l’adversaire. Ce n’est pas la première fois qu’on subit de telles décisions à l’extérieur. On ressent un fort sentiment d’injustice, a lâché l’entraîneur de l’ASSE », expulsé en deuxième période après avoir contesté une décision de l’arbitre central.