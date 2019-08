L’AS Saint-Etienne a annoncé la signature de Yohan Cabaye, pour une saison. Le milieu de terrain s’est exprimé pour la première fois en tant que joueur des Verts sur le site officiel du club.

« C’est une grande joie et une grande fierté de signer à l’AS Saint-Étienne. J’aspire à retrouver toutes mes sensations le plus vite possible. À l’image du club, j’ai l’ambition de réaliser une très belle saison. Avec Mathieu Debuchy, je retrouve ici un ami. Sa présence a compté dans mon choix. »

