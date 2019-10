Saint-Étienne s’est adjugé le derby contre l’Olympique Lyonnais grâce à un but de son attaquant slovène Robert Beric en fin de rencontre (90e). Une victoire 1-0 qui libère les Verts pour la première de Claude Puel. Pour Lyon, c’est la soupe à la grimace à l’image de la réaction d’Anthony Lopes au micro de Canal +.

« Heureusement que c’est difficile ... C’est le derby, il n’y a pas de mots ... On n’a pas fait le match qu’il fallait ... » Auteur d’une belle prestation sur le plan individuel, le Portugais a fait part de son agacement : « on doit nous juger sur la continuité et c’est trop en dents de scie. Je ne sais pas quoi dire. Il va falloir s’occuper de ça... »

