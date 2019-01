L’Olympique Lyonnais a remporté le deuxième derby de la saison sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Les Gones avaient cependant concédé l’ouverture du score de Hamouma, mais Fekir sur penalty et Moussa Dembélé ont permis aux Lyonnais d’aller chercher les trois points. Après le match, le buteur lyonnais n’a pas hésité à déclarer au micro de Canal + que ses partenaires étaient largement meilleurs que leurs voisins verts.

« On sait qu’on a une meilleure équipe que Saint-Etienne, c’était à nous de montrer plus de jeu. Il y a beaucoup de joie. C’était important de gagner, on n’était pas en réussite ces derniers temps et prendre les trois points ce soir, c’est important. Il y a toujours la pression du derby mais on a pris du plaisir et les 3 points. On a répondu présent par rapport aux dernières semaines », a ainsi déclaré Moussa Dembélé.