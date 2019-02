Cinquième, l’AS Saint-Etienne reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (21h), en quête d’exploit pour récupérer la 4e place à l’OM. Mais l’équipe qui se dresse en face des Verts n’est autre que le leader incontesté du championnat, neuf points devant le LOSC, avec trois matchs en retard à disputer ! Un PSG qui reste néanmoins sur une défaite à l’extérieur, sur la pelouse de Lyon (2-1).

Pour ce match, Jean-Louis Gasset peut compter sur un effectif quasiment complet, à l’exception de Valentin Vada. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG aligne un 4-2-3-1, avec le duo Aït-Bennasser, Mvila devant la défense et Khazri en pointe. Côté PSG, Thomas Tuchel est privé de nombreux cadres. Neymar, Cavani, Meunier, Choupo-Moting et Verratti sont forfaits, Rabiot toujours écarté. Les Parisiens évoluent ce soir en 4-2-3-1, avec Areola dans le but, un milieu Alves et Paredes devant la défense, Di Maria et Diaby sur les ailes et Draxler en soutien de Mbappé aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

ASSE : Ruffier, Debuchy, Perrin, Kolodziejczak, Gabriel Silva, Aït-Bennasser, Mvila, Hamouma, Monnet-Paquet, Cabella, Khazri.

PSG : Areola, Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Dani Alves, Paredes, Di Maria, Diaby, Draxler, Mbappé.