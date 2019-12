L’AS Saint-Etienne reçoit le Paris Saint-Germain, leader, en clôture de la 18e journée de Ligue 1 (21h). Dans leur Chaudron, les Verts tenteront d’oublier le revers subi à Reims, le weekend dernier. Les Parisiens auront quant à eux l’ambition de distancer l’Olympique de Marseille, accroché hier soir à Metz mais qui reste à quatre points derrière.

Pour ce match, Claude Puel, qui avait fait tourner en Ligue Europa ce jeudi, fait confiance à un 3-5-2, avec Fofana, Perrin et Gabriel derrière, des latéraux grimpant avec Trauco et Debuchy qui devraient faire des aller-retour, et un milieu solide composé de Camara, Aholou et Mvila. Devant, Bouanga et Nordin tenteront le tout pour le tout. À Paris, Thomas Tuchel doit composer avec pas mal de blessés. Il semble proposer un 4-4-2 au coup d’envoi, avec Meunier, Thiago, Diallo et Bernat derrière. Un duo Marquinhos, Paredes devant la défense, et un quatuor offensif composé de Di Maria et Neymar, pour les côtés, Icardi et Mbappé.

Les compositions d’équipes :

ASSE : Ruffier - Fofana, Perrin, Gabriel - Debuchy, Camara, Aholou, Mvila, Trauco - Nordin, Bouanga

PSG : Navas - Meunier, Thiago, Diallo, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi