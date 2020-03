L’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais se disputent le deuxième ticket pour la finale de la Coupe de France, au stade Geoffroy-Guichard (20h55). Dans les bas fonds du championnat, les Verts espèrent que la coupe sauvera leur saison. Sur la troisième marche du podium de la Ligue 1, les Bretons, tenants du titre, veulent s’offrir une nouvelle finale face au PSG.

Pour cette demi-finale, Claude Puel aligne un 4-3-3, avec Moulin dans le but. La défense se compose de Debuchy, Fofana, Saliba et Kolodziejczak. Le milieu est aujourd’hui occupé par Camara, Mvila et Cabaye. Devant, Honorat, Diony et Bouanga sont titularisés. En face, Julien Stéphan propose un 4-4-2, avec Mendy dans le but et une défense composée de Traoré, Da Silva, Gnagnon et Maouassa. Au milieu, Raphinha, Nzonzi, Camavinga et Bourigeaud sont alignés alors que devant c’est la paire Del Castillo-Niang qui est choisie.

Les compositions d’équipes :

Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Fofana, Saliba, Kolodziejczak - Camara, Mvila, Cabaye - Honorat, Diony, Bouanga

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa - Raphinha, Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud - Del Castillo, Niang