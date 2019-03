Battu par l’Olympique de Marseille le week-end dernier (0-2), l’AS Saint-Etienne voulait se reprendre ce dimanche lors de la réception du LOSC au stade Geoffroy-Guichard. Mais dans cette rencontre, les Verts n’ont pas réussi à remporter les trois points (0-1). Une défaite qui devrait laisser des traces puisque Debuchy (90e) et Khazri (90e+3) ont également été expulsés. Après la rencontre, ce dernier est donc revenu sur son expulsion. Et l’international tunisien en a parlé ensuite avec M. Lesage.

« Je me suis excusé après parce que j’ai eu un comportement agressif envers lui mais je n’ai pas eu un mot inapproprié ou irrespectueux. Je lui ai juste dit que c’était ma première faute mais je n’aurais peut-être pas dû aller vers lui comme ça. Du coup, je suis allé m’excuser parce que c’est vrai que je n’ai pas à avoir ce comportement-là. (...) Je lui ai juste dit que c’était ma première faute mais voilà, c’est moi qui ne dois pas avoir ce comportement-là. On a parlé tous les deux, il me comprend, je le comprends, donc il n’y a pas de soucis entre nous », a lâché le milieu stéphanois en zone mixte.