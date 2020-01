Invité à quitter l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar (24 ans) pourrait boucler ses valises dès janvier. Le milieu offensif français qui n’est jamais réellement parvenu à s’imposer en Espagne, jouit d’une belle cote de popularité en Premier League. Récemment, nous vous révélions que Tottenham lorgnait le champion du monde 2018. Les Spurs vont devoir appréhender au mieux la concurrence d’un autre club londonien : Chelsea. Selon les informations de l’Evening Standard, l’ancien Monégasque aurait été proposé à la direction des Blues.

Cette option bénéficie d’un certain crédit en interne, car moins risquée sur le plan économique. En effet, Chelsea avait jeté son dévolu sur Wilfried Zaha dans un premier temps, mais Crystal Palace se montre ferme dans ce dossier et réclame plus de 80 millions d’euros. Une somme jugée astronomique par Chelsea, qui privilégierait donc la piste Lemar. Un prêt coûterait plus de cinq millions d’euros à la formation anglaise. De leur côté, les Colchoneros envisageraient plus un transfert sec aux alentours de 50 millions d’euros. A quelques encablures de l’Euro 2020, ce mercato d’hiver s’annonce décisif pour Thomas Lemar...