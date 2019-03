Comme nous vous le révélions en exclusivité en mars dernier, Lucas Hernandez s’est engagé avec le Bayern Munich. Le club allemand a officialisé son arrivée mercredi pour 80 M€, montant de sa clause libératoire. Lucas Hernandez est par ailleurs devenu le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire derrière Virgil Van Dijk.

Et comme le rapporte AS, ce transfert devrait rapporter 1M€ au Rayo Majadahonda. Club formateur de Lucas Hernandez entre 2005 et 2007, l’équipe de seconde division espagnole avait déjà touché quelques millions lors du transfert de Theo Hernandez au Real Madrid.