Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Marcos Llorente (24 ans) ne connait pas une adaptation facile avec l’Atlético de Madrid. En effet, le milieu de terrain n’a été titulaire qu’à trois reprises en Liga avec les Colchoneros. Et sa situation intéresse plusieurs clubs, notamment le Betis Séville.

Mais d’après les informations de As, l’Espagnol est considéré comme un élément d’avenir et les Rojiblancos ne comptent pas s’en séparer, peu importe les sollicitations dont il fait l’objet. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 et dispose d’une clause libératoire à hauteur de 120 M€.