Opposé au modeste club de Rielasingen-Arlen en Coupe d’Allemagne, le Borussia Dortmund s’est baladé pour l’emporter finalement 5-0. Aubameyang a d’ailleurs marqué un triplé.

Le Gabonais en a profité pour battre un sacré record et entrer un peu plus dans l’histoire de son club. Avec 124 buts toutes compétitions confondues sous le maillot jeune et noir, il est devenu le meilleur buteur étranger de son club, dépassant l’illustre Stéphane Chapuisat et ses 123 réalisations entre 1991 et 1998. L’ancien Stéphanois est encore loin d’Adi Preissler, le meilleur buteur du club et de ses 168 buts.