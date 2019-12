La révélation du classement du Ballon d’Or 2019 se poursuit et on connaît le classement de cinq nouveaux joueurs. A la 24e place, deux joueurs sont à égalité. Tout d’abord, on retrouve Kalidou Koulibaly. Véritable roc défensif du Napoli, le Sénégalais a aussi porté son pays jusqu’à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Certainement l’un des tout meilleurs défenseurs du monde à l’heure actuelle. Il partage ce rang avec le gardien allemand Marc-André ter Stegen. Exceptionnel sur sa ligne, il a dégoûté de nombreux attaquants en Liga.

Il est devancé par un autre gardien Hugo Lloris. 23e, le portier français a atteint la finale de la Ligue des Champions avec Tottenham et a réalisé une belle saison sur le plan individuel. Son coéquipier, le Sud-Coréen Heung-min Son rafle de son côté la 22e position pour une année 2019 exceptionnelle. Meilleur buteur de Premier League et finaliste de la Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang termine 20e. Il partage ce rang avec Dusan Tadic. Le Serbe a porté le secteur offensif de l’Ajax Amsterdam et cela s’est ressenti en Ligue des Champions avec une masterclass contre le Real Madrid.

Le classement du Ballon d’Or du 20e au 30e :

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)