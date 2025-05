PSG : la folle réaction d’Achraf Hakimi après la qualification

Le PSG l’a fait. Vainqueur à l’aller d’Arsenal (1-0), le club de la capitale a refait le coup lors de cette demi-finale retour de Ligue des Champions (2-1) et se hisse en finale. La soirée a été tendue jusqu’au bout, malgré un scénario favorable. Les derniers instants, surtout après la réduction de l’écart, ont fait passer quelques sueurs froides mais les Parisiens ont pu laisser exploser leur joie au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«C’est incroyable, on voit l’ambiance des supporters, s’enflamme Achraf Hakimi au micro de Canal+ à la sortie de la rencontre. On a travaillé beaucoup pour ce moment. Beaucoup de gens n’ont pas cru en nous mais on y arrive. Nos familles, tout le monde au PSG nous a soutenus», assure le deuxième buteur parisien du soir. Il a également eu un mot pour son entraineur, Luis Enrique, responsable selon lui de tout ce résultat.

Hakimi et le PSG aux anges

«Le coach a fait un travail incroyable. Depuis qu’il est arrivé, il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça», poursuit le latéral au milieu de la fête dans un Parc des Princes ivre de bonheur. «On va faire la fête car on le mérite», sourit-il alors que le titre de champion de France est déjà assurée, et qu’il reste encore un peu de temps avant les dernières grandes échéances de la saison.

La suite après cette publicité

Il y aura cette finale de Coupe de France le 24 mai contre Reims, et surtout la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain à Munich et face à l’Inter, une équipe d’Hakimi connaît bien pour y avoir réalisé une très belle saison entre 2020 et 2021. «Ça motive encore plus. On va jouer une grande équipe, avec ses caractéristiques. On va bien travailler et bien préparer le match.» Rendez-vous dans trois semaines.