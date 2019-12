Grand absent de la cérémonie du Ballon d’Or 2019, Cristiano Ronaldo n’est pas présent à Paris au Théâtre du Châtelet alors qu’il est en course pour obtenir le précieux sésame. Et cela ne passe pas forcément du côté de ses adversaires. Interrogé dans RTL 7 sur la chaîne néerlandaise VTBL, s’est distingué par une pique envers le Portugais.

Le défenseur central de Liverpool qui a gagné la dernière Ligue des Champions et a terminé deuxième de Premier League a répondu au journaliste de la chaîne néerlandaise qui lui avait dit « Ronaldo n’est pas là, cela fait un concurrent de moins. » Virgil van Dijk a alors immédiatement sorti : « c’était un rival ? »

Virgil van Dijk is zeker van zijn zaak

Ronaldo is er niet

Was hij een concurrent dan ? pic.twitter.com/E3fqCSFNcJ

— VTBL (@vtbl) December 2, 2019