La défaite du FC Barcelone au Santiago Bernabeu, face au Real Madrid (2-0), lors de la 26e journée de Liga a fait des dégâts dans les rangs des Blaugranas. En plus de perdre la tête du championnat au profit des Merengues, le club catalan a vu l’adjoint de Quique Setién être à l’origine d’une nouvelle polémique. Eder Sarabia a en effet multiplié les reproches, assez virulents, à l’égard de ses propres joueurs au cours de ce Clasico. Des propos pas vraiment appréciés au sein du vestiaire du Barça.

Sport précise que l’ensemble des joueurs et du staff des Blaugranas se sont réunis vendredi, avant la rencontre entre Barcelone et la Real Sociedad (qui se déroule en ce moment même ici) en Liga, pendant 40 minutes pour visionner les images de la défaite à Madrid, afin de corriger ce qui n’allait pas ce soir-là. A la fin de cette séquence vidéo, les hommes de Quique Setién ont pris le chemin de l’entraînement. Gerard Piqué (33 ans), figure forte du vestiaire du Barça, est alors apparu aux côtés d’Eder Sarabia tout sourire, en discutant de manière apaisée devant les caméras. Une attitude loin d’être laissée au hasard et ayant pour but de prouver que les joueurs sont passés à autre chose, notamment en vue des échéances importantes qui attendent le club dans les semaines à venir.