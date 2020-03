Les caméras ne laissent rien passer lors d’un Clasico. Eder Sarabia, adjoint de Quique Setién au FC Barcelone, est en train de payer pour apprendre. Gol TV et #Vamos avaient en effet des objectifs braqués sur les bancs de touche respectifs et ils se sont empressés de publier les images de celles du Barça. Des images sur lesquelles on voit le fameux Sarabia multiplier les reproches à l’égard de ses propres joueurs, notamment Gerard Piqué, Nelson Semedo, voire même Arthur et Frenkie de Jong.

« Il ne fait rien de ce qu’il faut faire, j’en ai marre », lâchait-il au sujet de Semedo. Le jeu long de Piqué l’a lui aussi rendu fou. « De la mer**, de la mer**, c’est de la mer** ça. Putain de passes longues de merde », lançait-il. « Encore une fois Arthur, encore une fois... », regrettait-il suite à une perte de balle du milieu brésilien. Sur une occasion d’Antoine Griezmann, ratée, l’attaquant français en a également pris pour son grade.

Tout sauf une surprise...

Ces images et ce comportement ne sont pas passés inaperçus chez les joueurs, qui n’ont que très modérément apprécié. Un nouvel épisode de tensions dont les Blaugranas se seraient bien passés, eux qui traversent des dernières semaines très perturbées en interne, sur fond de campagne de discrédit sur les réseaux sociaux imputée à la direction de Josep Maria Bartomeu et de désaccords publics entre Lionel Messi et le secrétaire technique Éric Abidal. Les dirigeants ont déjà prévus de s’entretenir avec lui pour lui demander de tempérer son comportement, annonce RAC-1.

Le caractère volcanique de l’entraîneur n’est pourtant pas une surprise. Lorsque nous vous le présentions à la mi-janvier, nous vous soulignions les nombreux démêlés avec les arbitres depuis ses débuts en Liga en 2015 : six cartons rouges et plus de dix cartons jaunes ! Ses échanges d’amabilités avec José Luis Gaya, latéral du Valence FC, ou José Bordalas, coach de Getafe, sont déjà célèbres. As assure ce mercredi que Setién a déjà dû s’entretenir avec lui pour le calmer et le tempérer. Si, à Las Palmas et au Betis, ce comportement a pu passer, il ne correspond sans doute pas à ce qu’attend l’institution Barça, plus habituée à voir les joueurs se cacher la bouche pour parler sur la pelouse.