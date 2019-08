La nouvelle est tombée hier, et elle s’est confirmée aujourd’hui. Arrivé cet été en provenance de Valence, Neto (30 ans) est incertain pour le début de saison, annonce le club dans un communiqué. Le joueur s’est blessé au cours de la dernière séance d’entraînement.

« Les tests ont diagnostiqué une fracture du scaphoïde » expliquait le club catalan sur son site officiel. Les résultats sont tombés et le joueur sera opéré ce mardi. L’indisponibilité du Brésilien sera communiquée par le club catalan une fois l’intervention terminée.

@Neto_Murara to undergo surgery on scaphoid bone in left hand

Full story https://t.co/owCzvzFYxW pic.twitter.com/chKCiWdXS2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2019