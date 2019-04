Buteur mardi dernier face à Manchester United (3-0) en Ligue des champions, Philippe Coutinho s’est distingué en créant une polémique. L’international brésilien a en effet célébré son but en se bouchant les oreilles. Une attitude qui a fortement déplu au public du Camp Nou. Ce dernier a copieusement sifflé son joueur samedi face à la Real Sociedad (2-1).

L’ancien joueur de Liverpool a justifié son geste lors d’une interview accordée au Youtuber Koko. « J’ai toujours été une personne respectueuse vis-à-vis de tout le monde. Et la vérité, pour que les gens sachent, c’est que je dois souvent me boucher les oreilles pour me focaliser sur mon jeu ou mon travail. Pour m’empêcher d’être dans l’affect, » a ainsi précisé Coutinho. Pas sûr que cette argumentation suffise à convaincre les supporters du Barça...