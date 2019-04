Le FC Barcelone a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions sans grandes difficultés après s’être imposé 3-0 face à Manchester United au Camp Nou mardi soir, portant le score cumulé de la double confrontation à 4-0. Une rencontre où Lionel Messi a encore affiché toute sa qualité, mais où un autre homme a également fait parler de lui, pour de bonnes et mauvaises raisons. Cet homme, c’est Philippe Coutinho. Le numéro 7 du Barça a ainsi inscrit le troisième but catalan d’une frappe somptueuse de l’extérieur de la surface. Sa spéciale diront certains.

Et ce n’est pas tout, puisqu’en deuxième période surtout, on l’a beaucoup vu participer au jeu, excentré sur ce flanc gauche de l’attaque catalane. A tel point qu’il a reçu une ovation de la part du public culé lorsqu’il est sorti. Mais la célébration de son but fait polémique. L’ancien des Reds a effectivement bouché ses oreilles - pour faire comprendre qu’il n’écoute pas les critiques des supporters et de la presse - et aurait même dit "a tomar por culo" au public, qui pourrait se traduire en français par "allez vous faire enc*ler". De quoi faire parler... « Ses prestations ne lui permettent pas de réaliser ce mauvais geste », peut-on lire dans Mundo Deportivo, où on sent que le geste est mal passé, puisque toujours dans l’édition du jour, on peut lire que « son but poussera peut-être un club de Premier League à miser sur lui lors du mercato estival ».

Le Barça fait bloc

« Coutinho : golazo et geste moche envers le public », titre de son côté Sport. « Le geste qu’il a dédié au public n’était pas juste du tout. [...] Peut-être qu’il devrait prendre en compte que si les supporters et les journalistes le critiquent, c’est qu’il y a une raison », lit-on aussi plus loin dans le journal catalan. « Dans une nuit qui pouvait être le début de la réconciliation avec le public du Camp Nou, le Brésilien a tout gâché avec son geste. Il n’a pas non plus répondu aux applaudissements lorsqu’il a été remplacé », explique de son côté Marca.

Les joueurs du Barça eux ont tenu à éteindre la polémique. « Je n’ai rien vu, je sais qu’il a célébré avec de la rage, de l’envie. C’était un but important pour lui après les critiques reçues. C’est un joueur de classe mondiale », a ainsi lancé Sergio Busquets. De même pour Clément Lenglet : « sa célébration ne me gêne pas, ce qui est important c’est le but. Coutinho est un grand joueur, il a des couilles ». On attend donc de voir comment le public du Camp Nou recevra le joueur brésilien lors du prochain match barcelonais à la maison, dès samedi face à la Real Sociedad.