Depuis plusieurs jours, Adrien Rabiot, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG, est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Hier soir, AS indiquait même que le Français pourrait filer en Catalogne contre seulement 5 M€. Un dossier qui fait beaucoup parler en Catalogne.

À l’occasion de la présentation de Jeison Murillo, les médias espagnols n’ont pas hésité à demander à Éric Abidal, le directeur sportif blaugrana, ce qu’il en était de la possible venue du Parisien. « Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de répondre. On est content d’avoir Jeison. On est attentif aux joueurs selon nos besoins », a-t-il déclaré en conférence de presse. Il faudra donc être patient avant d’en savoir davantage.