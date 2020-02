Alors qu’il a perdu Luis Suarez, blessé jusqu’au mois d’avril, Quique Setién n’a pas trouvé chaussure à son pied sur le marché des transferts. Et pourtant, le FC Barcelone s’est démené tout au long du mois de janvier pour renforcer le secteur offensif affaibli des Blaugranas. La piste la plus chaude, jusque dans les dernières heures du mois de janvier, a été Rodrigo Moreno (28 ans, Valence), mais d’autres éléments comme Pierre-Emrerick Aubameyang (30 ans, Arsenal) ou encore Willian José (28 ans, Real Sociedad) ont été sondés.

As révèle ce lundi que les décideurs du club catalan auraient pu recruter Fernando Llorente (35 ans), le buteur expérimenté de Naples, qui leur a été proposé. Doublure d’Arkadiusz Milik au Napoli, le champion du monde 2010 avec la Roja, en fin de contrat en juin 2021 en Italie, a inscrit 4 buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Fernando Llorente figurait également sur les tablettes du PSG, de Tottenham ou encore de Manchester United au cours du mercato hivernal. Le Barça n’a finalement recruté aucun joueur et devra s’appuyer sur ses jeunes pousses pour soutenir Lionel Messi et Antoine Griezmann, alors qu’Ousmane Dembélé sera bientôt de retour. Ansu Fati (17 ans), auteur d’un doublé éclair pour offrir la victoire à son équipe dimanche, face à Levante (2-1), a montré qu’il était prêt à assumer ce rôle.