Ces dernières semaines ont été très animées à Barcelone, et pas que pour le côté sportif. Entre l’attaque de Messi à Abidal, l’arrivée de Braithwaite qui fait beaucoup parler et la polémique des réseaux sociaux où plusieurs joueurs du FC Barcelone ont été ciblés, l’encre a beaucoup coulé. Gerard Piqué, qui faisait partie des hommes visés par les attaques, était présent en conférence de presse lundi soir et a logiquement été interrogé à ce sujet.

« Nous essayons de faire notre boulot. Dans ce club, ces dernières années, les résultats sportifs ont réussi à faire tenir le club. Si on n’a pas de résultats, la marée basse ne sera pas tranquille. Les explications de Bartomeu ? Je l’ai cru. Il ne savait rien, il était touché, maintenant il faut passer à autre chose. Parler de tout ce qui est extra-sportif, ça nous porte préjudice », a expliqué le défenseur catalan. Assez conciliant et réservé le Gerard sur ce coup...