Annoncé comme l’un des éventuels joueurs partants cet été, notamment à cause de l’arrivée de Frenkie de Jong, Ivan Rakitic n’a en tout cas pas la moindre intention de faire ses valises. Il l’a fait savoir en conférence de presse avant le duel entre le Barça et Liverpool en demi-finales de la Ligue des Champions.

« J’espère pouvoir continuer au Barça. Vous pouvez le demander à mon coach. Le président aussi me l’a dit. Je sens la chaleur du public. J’ai encore trois ans de contrat en plus, je suis tranquille et je profite. Il n’y a pas de meilleur endroit que le Barça », a répliqué le milieu de terrain croate.