Le FC Barcelone n’a pas convaincu ce mardi soir face à Naples. Sans idée, l’équipe catalane a longtemps buté sur des adversaires bien regroupés et s’en est remis à un but de Griezmann en seconde mi-temps pour gratter un match nul plutôt heureux. Interrogé à l’issue de la rencontre par RMC, l’attaquant français a livré sa réaction à chaud.

« La première mi temps on n’a pas eu d’occasion, ni de tirs. Après c’était difficile car je n’ai pas pu faire des appels en profondeur. En deuxième mi-temps j’avais plus d’espace donc c’était plus simple. On est venu pour gagner mais il y aura le match retour à la maison, ce sera différent, avec un terrain plus grand, plus d’espace », a déclaré l’international français.