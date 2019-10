Du côté de l’Inter, on compte visiblement faire ses courses à Barcelone. Ivan Rakitic et Arturo Vidal, remplaçants en Catalogne, sont sur la shopping list du club lombard, qui aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour le Croate.

Et ça tombe bien, puisqu’à Barcelone on apprécie particulièrement Lautaro Martinez, qu’on voit comme le successeur idéal à Luis Suarez. Comme l’explique le quotidien Mundo Deportivo, l’attaquant de l’Inter pourrait faire le chemin inverse dans un possible échange qui enverrait Rakitic et Vidal à Milan.