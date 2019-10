Messi aurait aimé jouer plus avec Ronaldhino

Lionel Messi s’est livré dans un long entretien à la chaîne de télévision Tyc Sports, ce samedi. La Pugla est notamment revenue sur son retour de blessure difficile et peut-être un peu trop prématuré, selon le numéro 10 de Barcelone qui avoue être revenu trop tôt. Messi a également raconté ses débuts au Barça, et son premier but sur une passe de Ronaldinho. Il s’est aussi livré sur sa relation avec la star brésilienne, qui l’a accueilli à bras ouverts dans le vestiaire catalan. « Ronaldinho m’a beaucoup aidé, quand je suis entré dans le vestiaire à 16-17 ans, avoue Messi. En voyant tous ces monstres là-bas c’était compliqué. Mais il m’a pris sous son aile et m’a tout de suite mis à l’aise. Après sur terrain , je l’ai toujours cherché pendant ces quelques années où nous avons eu le plaisir de nous côtoyer. Mais nous n’avons pas joué beaucoup ensemble à son époque. J’aurais aimé jouer plus avec Ronaldinho ».

L’Inter veut Rakitic et Vidal

Toujours en Espagne, Ivan Rakitic pourrait bientôt faire ses bagages et déménager de Barcelone. L’Inter ferait en tout cas le forcing pour faire venir l’international croate selon Sport. La semaine dernière, les dirigeants nerazzurri étaient présents en catalogne pour convaincre leurs homologues blaugrana de le laisser filer. Le Barça demanderait 35M€ en échange de son milieu de terrain. Une information que l’on retrouve en Une de Mundo Deportivo ce dimanche, mais le journal catalan ajoute que l’Inter ferait aussi les yeux doux à Arturo Vidal. En effet, des contacts entre le club lombard et l’international chilien auraient également été établis. Affaire à suivre.

12 compositions différentes en 12 matchs

Toujours de l’autre côté des Pyrénées, pas de Clásico ce dimanche, le match étant reporté. Mais Zinedine Zidane fait tout de même la Une du journal As, selon qui le technicien avance à tâtons cette saison. Zizou cherche encore son onze, et multiplie les tests. En effet, il a utilisé 12 compositions d’équipes différentes en 12 matchs. Et il a également changé trois fois de système de jeu depuis le début de saison. Et si la raison principale reste les blessures, les performances irrégulières de ses hommes peuvent également expliquer ces changements, affirme le quotidien ibérique.