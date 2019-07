Comme annoncé il y a quelques jours, l’avenir de Pep Segura n’est plus au FC Barcelone. Qui plus est, selon les informations de Sport, l’accord entre le club et Segura pour la résiliation de leur contrat est total bien que la signature est toujours manquante.

Néanmoins, on apprend que tout cela interviendrait « les prochains jours, voire les prochaines heures ». Le dernier élément déclencheur a été l’incorporation imminente de Patrick Kluivert. Le Français Éric Abidal, actuel secrétaire technique du club, est le principal candidat pour la succession de Segura, bien qu’il n’a pas répondu à cette proposition.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10