Présent à Clairefontaine avec l’équipe de France, Clément Lenglet s’est exprimé, au micro de Canal +, sur la fin du feuilleton Neymar. Le défenseur central du FC Barcelone a d’ailleurs avoué un certain soulagement à ce sujet.

« Neymar ? Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. C’était une période agitée en interne. Enfin c’est terminé. On va pouvoir travailler sur la durée et se projeter un peu plus facilement », a glissé l’ancien Nancéien.

