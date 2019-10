Le FC Barcelone s’est bien amusé face à Eibar (3-0). L’occasion pour la MSG d’inscrire les trois buts blaugranas de l’après-midi. Premier buteur de la rencontre, Antoine Griezmann a révélé les secrets de son quatrième but de la saison.

« Nous savions qu’ils étaient très serrés et très hauts. J’ai dit à Clément Lenglet que s’il me voyait sur le côté, je prendrais la profondeur. Si il me mettait le ballon, le but arriverait. Nous avons crée plusieurs occasions comme celle-ci, » a décrypté l’attaquant français du Barça au micro de Movistar LaLiga.