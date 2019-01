Sur une série de huit matches sans revers toutes compétitions confondues, le FC Barcelone avait rechuté jeudi dernier lors de son huitième de finale aller de Copa del Rey contre Levante (1-2). Et après avoir réagi face à Eibar en Liga (3-0), les Blaugranas jouent leur qualification ce soir lors du match retour au Camp Nou.

Pour cette rencontre importante, Ernersto Valverde aligne un 4-3-3 avec Cilessen dans les cages et une défense composée de Semedo, Lenglet, Murillo et Jordi Alba. Dans l’entrejeu, Arthur est titulaire tout comme Rakitic et Vidal. Messi est accompagné de Dembélé et Coutinho devant. En face, Paco López opte pour un 5-3-2 afin de tenter de conserver ce résultat acquis à l’aller. Très bon à l’aller, Boateng est encore une fois aligné en attaque avec Mayoral à ses côtés.

Les compositions officielles

FC Barcelone : Cillessen - Semedo, Lenglet, Murillo, Alba - Rakitic, Arthur, Vidal - Dembélé, Messi, Coutinho

Levante : Fernandez - Coke, Rober Pier, Cabaco, Postigo Simon - Campana, Prcic, Bardhi - Boateng, Mayoral