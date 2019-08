C’est l’un des transferts retentissants de ce mercato estival, Antoine Griezmann (28 ans) a rejoint le FC Barcelone contre le paiement de sa clause libératoire à l’Atlético de Madrid (120M€). Après ce recrutement qui a beaucoup fait parler, le Français a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs contre Arsenal (2-1) puis Naples, mercredi soir (2-1). Luis Suárez, son nouveau coéquipier, est revenu sur l’adaptation du champion du Monde 2018.

« Après les minutes de l’autre jour, c’est le deuxième match que nous jouons ensemble et je pense que c’est le début de l’association que nous aurons ensemble tout au long de la saison, explique le numéro 9 barcelonais dans les colonnes de Marca. Il doit s’adapter au jeu de Barcelone qui n’est pas facile du tout, cela coûte à tous les joueurs au début, c’est un joueur très intelligent et nous espérons qu’il s’adapte le plus vite possible. »

