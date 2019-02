Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2017 pour 222 millions d’euros, Neymar est régulièrement annoncé de retour au FC Barcelone. La presse espagnole et surtout catalane s’en donne à cœur joie. Malgré toutes ces rumeurs, le Brésilien est toujours en France.

Invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER, son compatriote Malcom, qui défend les couleurs du Barça à présent, a évoqué un possible retour de "Ney" chez les Blaugranas. « Neymar ? J’étais avec lui en sélection. C’est une bonne personne et un des meilleurs du monde. Dans le vestiaire, on ne parle pas d’un retour. Barcelone est une ville magnifique car en hiver il y a le soleil et pour cela, pour un Brésilien, c’est plus facile de jouer à Barcelone ».