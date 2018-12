Entré en cours de jeu lors du match de Coupe du Roi contre Leonesa (4-1), Malcom a dû laisser ses partenaires en toute fin de match en raison d’une entorse à la cheville. Quelques heures plus tard, le FC Barcelone vient de communiquer sur sa blessure.

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux souffre bien d’une entorse à la cheville droite. Il sera indisponible entre 10 et 15 jours selon le service médical du club blaugrana. Il ratera donc la réception de Tottenham en Ligue des Champions et les matches de Liga contre l’Espanyol et Levante.