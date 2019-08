Alors qu’une troisième saison sous le maillot du FC Barcelone débute pour lui, Nélson Semedo (25 ans) se sent bien au club et le club compte sur ses prestations. Cependant, comme cela n’a échappé à personne, le Barça souhaite tout faire dans ce mercato pour recruter à nouveau Neymar (27 ans). Et son nom a été bien souvent cité quant à un possible deal pour recruter le Brésilien.

Alors que les Catalans avaient fait de leur latéral droit un "intouchable", ce dernier serait prédisposé à écouter ce que le PSG peut proposer et à être inclus comme monnaie d’échange d’après Mundo Deportivo. Il avait été déjà cité dans le transfert d’Antoine Griezmann. Pour le moment, en tout cas, il est Barcelonais, mais jusqu’au 2 septembre (date de fermeture du mercato en Espagne et en France), tout peut arriver, notamment dans le dossier Neymar.

