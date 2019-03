Lors de la rencontre Barça-OL, Lionel Messi a ouvert le score sur penalty suite à un contact de Jason Denayer sur Luis Suarez. L’arbitre de la rencontre n’a pas sourcillé et le car régie de la VAR ne l’a pas contacté alors qu’à la vue des images, le contact entre le défenseur belge de l’OL et l’attaquant uruguayen est plus que douteux.

Une décision qui a mis hors de lui Christophe Dugarry qui crie tout simplement au scandale sur le plateau de RMC Sport. « C’est malhonnête, il faut leur faire passer un test de psychologie et d’honnêteté. Sincèrement, c’est la plus grosse arnaque, escroquerie que j’ai vue dans le football. C’est incroyable de siffler un penalty sur un truc comme ça alors qu’il y avait la possibilité de revoir 10 fois le ralenti. » Nul doute que les joueurs de l’OL et Jean-Michel Aulas seront sûrement de cet avis.