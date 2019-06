Ousmane Dembélé a vécu une nouvelle saison compliquée. Un début de saison marqué par des critiques sur son comportement en dehors des terrains et ses retards, puis un retour en grâce rapidement gâché par des pépins physiques. Et le quotidien AS dévoile qu’Ousmane Dembélé a eu un nouveau retard à l’entraînement.

Effectivement, lors d’une des séances d’entraînement programmées lors de la semaine avant la finale de Copa del Rey face à Valence, le Français est arrivé bien après l’heure à laquelle était prévu le début de la séance. Pour justifier ce retard, le joueur a prétexté être avec un physiothérapeute, mais l’heure fixée par le staff du Barça était la même pour tous les joueurs selon le média espagnol. Le club aurait pris des mesures et aurait fait savoir à l’entourage du joueur que s’il ne changeait pas d’attitude, il serait mis en vente.

