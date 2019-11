Le feuilleton de l’été se nommait Neymar. Le Brésilien a longtemps fait la une des rumeurs quant à un retour au FC Barcelone. Cependant, au terme du mercato estival, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est finalement resté dans la capitale française. Une déception pour le club catalan qui était conscient de la volonté de ce dernier de revenir en Espagne. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Patrick Kluivert, directeur du centre de formation du Barça, est revenu sur la difficulté finaliser les discussions afin de faire revenir l’ailier du PSG cet été.

« On parle des meilleurs du football. Si c’était facile, ça ne serait pas de grands joueurs. C’est normal qu’après une opération Neymar, qui l’a emmené loin de Barcelone, il soit difficile de le laisser revenir. Je comprends que Nasser (Al-Khelaïfi) veuille qu’il reste parce que c’est un joueur avec de très bonnes vertus et il peut faire basculer une action. C’est un footballeur très fort et je comprends que ce n’est pas facile » a-t-il expliqué.