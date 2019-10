Arrivé au FC Barcelone au dernier mercato d’hiver, Jean-Clair Todibo prend ses marques. Cette saison, le footballeur âgé de 19 ans est apparu à deux reprises sous le maillot blaugrana. Un élément qui est en apprentissage. D’ailleurs, la presse espagnole avait évoqué l’hypothèse d’un départ cet été sous la forme d’un prêt. Son nom est aussi revenu sur le devant de la scène comme possible monnaie d’échange dans le dossier Neymar.

Ce que l’ancien du TFC réfute totalement. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré au micro de SER Catalunya. Ses propos sont relayés par AS. « On ne m’a jamais proposé d’entrer dans l’opération », a lâché le Français, qui s’est ensuite exprimé au sujet de sa situation chez les pensionnaires du Camp Nou. « Les choses se passent très bien au Barça. Il y a de très bonnes défenses et je sais que je dois profiter des opportunités que j’ai et travailler pour jouer. »

