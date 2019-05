Alors que l’avenir d’Ernesto Valverde sur le banc de touche du FC Barcelone serait remis en question après l’échec en finale de Coupe du Roi, Mundo Deportivo dévoile quelques unes des pistes suivies par le club blaugrana en cas de départ du coach espagnol.

Et parmi elles, aux côtés de Ronald Koeman (Pays-Bas), Massimiliano Allegri (libre), Erik ten Hag (Ajax) ou Roberto Martinez (Belgique), on trouve les noms de Laurent Blanc (libre) et Unai Emery (Arsenal). La réunion de crise souhaitée par le président Josep Maria Bartomeu devrait permettre d’y voir un peu plus clair.