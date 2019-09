Ernesto Valverde en a marre du feuilleton Neymar et il le dit. Alors que se tenait aujourd’hui le procès entre la star brésilienne et le club catalan, l’entraîneur du Barça a été interrogé à ce sujet en conférence de presse et il affirme être fatigué par la répétition du sujet alors que le mercato s’est terminé depuis un mois bientôt.

« Cela n’en finit jamais. Au mois d’août, nous nous attendions à ce que le marché se termine et je n’ai maintenant rien à dire. Ce sont des choses contractuelles entre le club et le joueur et moi ça me dépasse. Voyons si nous pouvons arrêter de parler de Neymar », a souhaité un Valverde visiblement agacé.

