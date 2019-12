Absent pour au moins deux mois et demi, Ousmane Dembélé va manquer au Barça. Suite à sa blessure à la cuisse, le Français ne pourra revenir qu’à la mi-février. Avec un peu de chance, il sera présent pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. En attendant, il va devoir bien se soigner pour revenir à la compétition dans les meilleurs délais. Ernesto Valverde était lui assez dépité en conférence de presse mais estime que l’ancien Rennais pourra bien se reposer.

« Je lui ai parlé, il est maintenant plus calme. J’ai été très affecté, notamment par la récurrence de cette blessure, même à l’autre jambe. C’est vraiment dur pour lui, pour le joueur qu’il est et pour la durée d’absence. Nous allons essayer de le remplacer avec les jeunes. Quand ils ont joué, cela a bien fonctionné. Ousmane était dans un bon moment, surtout d’un point de vue psychologique. Cette nouvelle blessure, c’est comme la fatalité. » Dembélé ne s’en sort toujours pas avec les pépins physiques. Il a seulement disputé neuf rencontres toutes compétitions confondues pour un petit but marqué.