Actuellement sous pression suite à la défaite du FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi contre le Valencia CF (2-1), Ernesto Valverde dispose malgré tout le soutien des dirigeants catalans et du vestiaire. Néanmoins, RAC 1 a expliqué que cette situation de force n’existait plus et qu’un départ du natif de Viandar de la Vera était envisageable.

De son côté, Mundo Deportivo explique que si cette possibilité existe, mais que cela passera obligatoirement par un licenciement. Ernesto Valverde n’entend pas quitter le club et ne démissionnera pas selon le média catalan. Le FC Barcelone a les cartes en main et visiblement il ne veut pas se séparer de son entraîneur comme l’a confirmé le président Bartomeu à la Ser.