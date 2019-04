Ce soir, le FC Barcelone s’est battu jusqu’au bout pour arracher un match nul contre Villarreal au terme d’une rencontre spectaculaire (4-4). Alors que le score était de 4-2 en faveur des locaux, Lionel Messi percutait à l’entrée de la surface et se retrouvait fauché par Victor Ruiz. Situé à 17 mètres des buts à l’extrême limite de la surface, l’Argentin était dans une position idéal pour frapper.

Alors que le but était ouvert sur la droite, la Pulga a déposé un amour de frappe du pied gauche dans la lucarne gauche (avec l’aide du poteau). Avec cette nouvelle réalisation sur coup franc direct, Lionel Messi devient également le premier joueur à marquer au moins 6 buts sur coup franc direct lors de deux saisons consécutives dans les cinq plus grands championnats depuis 2006-2007.

6 - @FCBarcelona's Lionel Messi is the first player in the top five European leagues to score 6+ direct free-kick goals in consecutive seasons since at least 2006/07. Magic. pic.twitter.com/9tWU9PXhWA

— OptaJose (@OptaJose) 2 avril 2019