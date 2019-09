Le retour au pays d’Arda Turan (32 ans) vire au cauchemar. Prêté deux ans et demi par le FC Barcelone à Basaksehir, le milieu offensif turc se distingue particulièrement pour ses frasques sur et en dehors du terrain. En mai 2018, son pétage de plombs sur un arbitre lui avait déjà valu 16 matchs de suspension. Cette fois, c’est pour une soirée dans une discothèque qui a sérieusement dégénéré.

L’international turc est accusé d’avoir utilisé une arme à feu et le tout sans licence ! Le tout en ayant dragué ouvertement la femme d’un chanteur très connu dans le Bosphore, Berkay. Jugé pour cette affaire, le tribunal a rendu son verdict ce mercredi. L’intéressé écope de deux ans et huit mois de prison avec sursis pour possession d’armes sans licence et blessures intentionnelles révèle FotoMac ! Voilà qui devrait être vu d’un bien mauvais œil du côté du Barça...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10