Sponsor du Bayern Munich jusqu’en 2029 et actionnaire du club à 8,33%, Audi n’accepte pas que les joueurs bavarois se déplacent dans une voiture autre que celles aux quatre anneaux. Après les épisodes Jérôme Boateng, Niklas Süle et Philippe Coutinho, c’est au tour de Kingsley Coman d’être pris pour cible. L’international français (22 sélections, 4 buts) s’est présenté mardi à l’entraînement avec une Mclaren 570S Spider.

Cela n’a pas du tout plu à Audi selon Bild, et l’attaquant a fait son mea-culpa. « Je présente mes excuses au club et à Audi pour ne pas être venu à mon entraînement dans ma voiture de fonction. La raison était un rétroviseur endommagé sur mon Audi, mais c’était une erreur, je le reconnais. » Cette sortie lui coûtera 50 000 euros d’après le quotidien allemand. Pour s’excuser, Kingsley Coman a annoncé qu’il se rendra quand il le pourra à l’usine Audi d’Ingolstadt pour y signer des autographes et rencontrer les employés.