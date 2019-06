Bixente Lizarau commente les matches de l’équipe de France depuis plusieurs années désormais et il est aux premières loges pour jauger les joueurs tricolores. Même s’il a assisté de près à sa fabuleuse demi-volée face à l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2018, il n’est visiblement pas totalement convaincu par Benjamin Pavard, qui a rejoint son ancien club le Bayern Munich. Interrogé par Kicker, l’ancien latéral gauche français a dévoilé un certain scepticisme sur le niveau actuel du joueur de 23 ans.

« Du VfB (relégué cette saison) au Bayern, il y a un grand pas. Pavard doit évidemment s’améliorer pour pouvoir y jouer. Il doit beaucoup travailler. Techniquement il est bon et agile, mais son développement est allé à rebours depuis le Mondial 2018. Il est moins bon, et aussi en équipe de France. Comme latéral droit, il doit s’améliorer défensivement, devenir plus agressif et apprendre l’attitude juste dans le un-contre-un. À droite à Munich, il a Joshua Kimmich comme concurrent, et c’est l’un des meilleurs latéraux droits du monde. Si Kimmich joue à droite, Pavard restera sur le banc », a-t-il expliqué.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10