Sacré champion du monde l’été 2018, Corentin Tolisso s’est ensuite gravement blessé en club. Eloigné des terrains durant de longs mois, le joueur du Bayern Munich est revenu en fin de saison avant de reprendre cette année plus motivé que jamais. Son coéquipier en club et en sélection, Benjamin Pavard, a évoqué le cas de l’ancien lyonnais. Un joueur passé par des épreuves difficiles et qu’il admire.

